Líder talibã faz rara aparição pública no final do Ramadã

1 minuto

O recluso líder do Talibã fez uma aparição pública rara nesta quarta-feira (10), ao participar ao lado de milhares de fiéis das orações da festa muçulmana do Aid al Fitr, que marca o fim do Ramadã, informou um porta-voz do governo afegão.

“Hoje, o líder supremo (Hibatullah Akhundzada) liderou a oração do Aid al Fitr na mesquita de Eidgah, em Kandahar, diante de milhares de compatriotas”, anunciou o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, na rede social X.

Akhundzada fez poucas aparições públicas desde que assumiu o comando do Talibã, em 2016. Sob o seu comando, os islamitas tomaram o poder no Afeganistão após a retirada das forças dos Estados Unidos em 2021.

Ele havia sido visto em público pela última vez em Kandahar, sul do país, por ocasião do Aid al Fitr de 2022, quando fez um discurso para parabenizar os afegãos pela “vitória, liberdade e sucesso”. Ele falou de costas para o público para preservar seu anonimato.

