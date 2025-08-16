The Swiss voice in the world since 1935

Líderes europeus estão dispostos a facilitar uma cúpula Trump-Zelensky-Putin

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Líderes europeus afirmaram, neste sábado (16), que estão dispostos a facilitar uma cúpula entre Donald Trump, Volodimir Zelensky e Vladimir Putin, um dia após a reunião no Alasca entre os presidentes russo e americano sobre o conflito na Ucrânia. 

“Estamos (…) dispostos a trabalhar com os presidentes Trump e Zelensky com vistas a uma cúpula tripartite, com o apoio da Europa”, disseram a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os líderes de França, Alemanha e Reino Unido em um comunicado conjunto. 

Trump também mencionou a possibilidade de uma reunião tripartite em sua plataforma Truth Social. 

“O presidente Zelensky virá a Washington, ao Salão Oval, na tarde de segunda-feira. Se tudo correr bem, agendaremos uma reunião com o presidente Putin”, publicou. 

Os europeus conversaram com o magnata republicano e Zelensky na manhã deste sábado, horas após a cúpula no Alasca. Em seguida, tiveram uma segunda conversa telefônica, após a qual divulgaram o comunicado conjunto. 

Em sua mensagem, os líderes europeus também insistiram que a Rússia “não pode ter” poder de veto sobre o caminho da Ucrânia em direção à União Europeia e à Otan.

“É a Ucrânia que deve tomar as decisões sobre seu território”, afirmaram. 

Eles também declararam estar “dispostos a manter a pressão” sobre a Rússia por meio de sanções “enquanto as mortes na Ucrânia continuarem”.

