Ladrões roubam ouro antigo do Museu Nacional da Síria, segundo diversas fontes

Ladrões roubaram vários lingotes de ouro antigos do Museu Nacional de Damasco, o museu mais importante da Síria, informaram uma fonte das forças de segurança e uma fonte próxima à administração do museu à AFP nesta terça-feira (11).

O roubo ocorreu na madrugada de domingo para segunda-feira, segundo essas fontes. O museu, que escapou da devastação da guerra civil que assolou o país entre 2011 e 2024, abriga obras inestimáveis do rico patrimônio histórico e antigo da Síria.

Segundo uma fonte próxima à administração do museu, “seis peças foram roubadas da ala ‘clássica'”, uma das seções mais importantes do estabelecimento, que abriga artefatos helenísticos, romanos e bizantinos de importantes sítios arqueológicos da Síria.

Trata-se de “lingotes de ouro”, acrescentou a fonte, sem especificar a idade das peças.

Uma fonte das forças de segurança confirmou o roubo.

Ao ser contactada pela AFP, a administração do museu se recusou a comentar. “O museu está fechado por motivos de segurança e reabrirá na próxima semana”, disse um funcionário sob condição de anonimato.

As autoridades sírias não confirmaram o roubo até o momento.

Durante a guerra civil síria, que começou em 2011, um grande número de artefatos de regiões afetadas pela violência foram transferidos para o museu para serem armazenados.

Diversos sítios arqueológicos foram bombardeados durante o conflito; também houve saques em museus, com o roubo de dezenas de milhares de peças arqueológicas, o que rendeu milhões de dólares aos traficantes.

