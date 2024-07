Lady Gaga canta na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris-2024

afp_tickers

1 minuto

A cantora americana Lady Gaga interpretou “Mon truc en plumes”, de Zizi Jeanmaire, canção emblemática francesa, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta sexta-feira (26).

“É uma grande honra cantar para vocês e animá-los”, disse em uma longa publicação na rede social X.

Lady Gaga já havia cantado “La vie en rose”, um clássico de Edith Piaf, no filme “Nasce Uma Estrela”, em 2018.

Zizi Jeanmaire, falecida em 2020, continuou sendo uma das vozes de uma Paris atrevida e desinibida.

“Fico muito emocionada de ter recebido o convite do Comitê Olímpico para cantar uma música francesa tão única, uma canção em honra aos franceses e sua incrível história artística”, afirmou a cantora e atriz.

“Embora eu não seja uma artista francesa, sempre senti uma conexão muito especial com os franceses e cantando em francês”, acrescentou a cantora pop, que também enviou uma mensagem de apoio aos atletas participantes do evento esportivo, que termina no dia 11 de agosto.

mng/gkg/fbr/lbx/ma/mcd/yr/ic