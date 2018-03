Le Carré descobriu a cultura alemã em Berna

John Le Carré, pseudônimo de David John Moore Cornwell, nasceu em 19 de outubro de 1931, em Poole (cidade portuária, no Canal da Mancha), na Inglaterra. Completou, portanto, anos 70 na sexta-feira, uma idade respeitável. Mas continua na ativa, como escritor e diz nunca ter se divertido tanto em escrever como atualmente. Em Berna aos 17 anos Na juventude, o autor de "O Espião que Saiu do Frio" teve o primeiro contato com a cultura alemã, em Berna, onde estudou a língua de Goethe aos 17 anos. Aluno do Eton, ele havia fugido do aristocrático e tradicional colégio inglês, um ano antes, e percorrido a Europa antes de chegar ao país de Guilherme Tell. Os laços do escritor com o país fortaleceram-se com o tempo e Le Carré, que hoje vive em Hampestead (sudoeste de Inglaterra), chegou a construir uma casa na localidade de Wengen, nos Alpes, interior do Cantão de Berna, e que deixou para os filhos. O romancista que conhece a Suíça por dentro, tem um olhar um tanto irônico sobre seus habitantes. Em entrevista a swissinfo (por ocasião da publicação de sua última obra, seu 18° romance, "The Constant Gardener" - O Jardineiro Fiel, em janeiro) ele admite notar uma falsa respeitabilidade em muitos suíços: "Eles se consideram diferentes dos outros, mas acho que não são". A alfinetada O filão do escritor era a Guerra Fria. Mas com a derrubada do Muro de Berlim, em 1989, Le Carré interessa-se por outros temas. No seu último livro, ele denuncia a ganância das multinacionais, ao abordar o tema da corrupção na indústria farmacêutica mundial. Em sua entrevista a swissinfo ele lembra: "Quando comecei a explorar a indústria farmacêutica, fiquei de cabelos arrepiados". E já em dezembro do ano passado, na revista americana Times - sem citar nomes, com receio de processos - afirmava: "Há muito, a indústria farmacêutica vem despejando remédios impróprios e com data de validade vencida no terceiro mundo, além de cobrar caríssimo por eles". Empenho social Na sua obra, de modo geral, John Le Carré, procura entender a complexidade do mundo político e da condição humana. Não faz muito tempo dizia que "a luta contra o terrorismo será no futuro a principal tarefa dos serviços secretos". Parece ter acertado. J.Gabriel Barbosa

Le Carré descobriu a cultura alemã em Berna 19. Outubro 2001 - 12:59 John Le Carré, o mais famoso autor de livros de espionagem, completa 70 anos. Seus laços com a Suíça começaram na juventude. E duram até hoje. John Le Carré, pseudônimo de David John Moore Cornwell, nasceu em 19 de outubro de 1931, em Poole (cidade portuária, no Canal da Mancha), na Inglaterra. Completou, portanto, anos 70 na sexta-feira, uma idade respeitável. Mas continua na ativa, como escritor e diz nunca ter se divertido tanto em escrever como atualmente. Em Berna aos 17 anos Na juventude, o autor de "O Espião que Saiu do Frio" teve o primeiro contato com a cultura alemã, em Berna, onde estudou a língua de Goethe aos 17 anos. Aluno do Eton, ele havia fugido do aristocrático e tradicional colégio inglês, um ano antes, e percorrido a Europa antes de chegar ao país de Guilherme Tell. Os laços do escritor com o país fortaleceram-se com o tempo e Le Carré, que hoje vive em Hampestead (sudoeste de Inglaterra), chegou a construir uma casa na localidade de Wengen, nos Alpes, interior do Cantão de Berna, e que deixou para os filhos. O romancista que conhece a Suíça por dentro, tem um olhar um tanto irônico sobre seus habitantes. Em entrevista a swissinfo (por ocasião da publicação de sua última obra, seu 18° romance, "The Constant Gardener" - O Jardineiro Fiel, em janeiro) ele admite notar uma falsa respeitabilidade em muitos suíços: "Eles se consideram diferentes dos outros, mas acho que não são". A alfinetada O filão do escritor era a Guerra Fria. Mas com a derrubada do Muro de Berlim, em 1989, Le Carré interessa-se por outros temas. No seu último livro, ele denuncia a ganância das multinacionais, ao abordar o tema da corrupção na indústria farmacêutica mundial. Em sua entrevista a swissinfo ele lembra: "Quando comecei a explorar a indústria farmacêutica, fiquei de cabelos arrepiados". E já em dezembro do ano passado, na revista americana Times - sem citar nomes, com receio de processos - afirmava: "Há muito, a indústria farmacêutica vem despejando remédios impróprios e com data de validade vencida no terceiro mundo, além de cobrar caríssimo por eles". Empenho social Na sua obra, de modo geral, John Le Carré, procura entender a complexidade do mundo político e da condição humana. Não faz muito tempo dizia que "a luta contra o terrorismo será no futuro a principal tarefa dos serviços secretos". Parece ter acertado. J.Gabriel Barbosa