Leilão de obras de arte em chocolate arrecada mais de US$ 125 mil em Paris

Cerca de 20 obras feitas de chocolate, algumas assinadas por Pierre Hermé e Patrick Roger, foram arrematadas nesta segunda-feira (1º) em Paris por um total de 108.100 euros (cerca de 672 mil reais) durante o primeiro leilão beneficente dedicado à “alta confeitaria”, anunciou à AFP a casa Artcurial.

Organizada por iniciativa do confeiteiro Pierre Hermé, essa venda de esculturas de chocolate “é realmente uma estreia”, afirmou à AFP o leiloeiro Arnaud Oliveux, diretor associado da casa parisiense de leilões.

Vinte e cinco confeiteiros renomados, entre eles Cyril Lignac, Cédric Grolet, Christophe Michalak, Yann Couvreur, Nina Métayer e Patrick Roger, participaram do leilão, no qual foram convidados a imaginar obras e experiências exclusivas, com um preço global inicial estimado em 110 mil euros (cerca de 684 mil reais).

Ao fim do leilão, foram vendidos 24 conjuntos de obras dos 28 ofertados. A totalidade dos lucros será destinada à BAB Charity, associação que apoia crianças com leucemia no hospital Trousseau, em Paris.

“Espero que possamos arrecadar muitos fundos e fazer desta primeira edição um sucesso que nos incentive a realizar uma segunda”, dizia Pierre Hermé à AFP alguns dias antes do evento.

Entre as obras vendidas, destaca-se uma composição monumental de 495 ovos de chocolate e um ovo de cristal Daum, acompanhada de um workshop com o chef para preparar macarons.

Outro lote notável foi composto pelo ornamento de Natal inspirado no universo oceanográfico da artista americana Courtney Mattison, acompanhado de um jantar na Maison Pierre Hermé, informou a Artcurial, sem divulgar os valores.

Entre os outros peças de maior visibilidade estavam uma escultura de dois metros criada por Patrick Roger, associada a um encontro e uma degustação com o confeiteiro; um imponente relógio de bolso assinado por Anne Coruble e um chá no Peninsula Paris, onde ela trabalha; e uma pirâmide de ursinhos de marshmallow de Cyril Lignac, complementada com uma visita às filmagens do programa do canal francês M6 chamado “Le Meilleur Pâtissier”.

Embora essas peças sejam comestíveis, são destinadas principalmente à exibição, destacou Pierre Hermé.

“Quando você as vê diante de si, não quer tocá-las porque são realmente magníficas visualmente”, afirmou Arnaud Oliveux, que considera que a alta criação confeiteira é “também uma forma de arte culinária”.

