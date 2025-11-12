Leonardo DiCaprio e ativistas prestam homenagem a Jane Goodall nos EUA

Ativistas ambientais, entre eles o ator Leonardo DiCaprio e representantes de comunidades indígenas, prestaram uma homenagem emocionante nesta quarta-feira (12), em Washington, à primatóloga britânica Jane Goodall, falecida no mês passado aos 91 anos.

Ao longo de sua vasta carreira, a renomada cientista dedicou a vida ao estudo dos chimpanzés e tornou-se uma das defensoras da vida selvagem mais respeitadas do mundo.

“Vamos homenageá-la mantendo a firme convicção de que podemos fazer melhor, de que devemos fazer melhor e de que temos a responsabilidade de proteger este belo mundo que todos compartilhamos”, disse DiCaprio durante a cerimônia na Catedral Nacional de Washington.

Goodall podia ser clara e direta “sobre a ganância e o consumo implacável de nossa espécie”, afirmou o astro de Hollywood.

“Mas por trás dessa franqueza feroz havia uma fé inabalável de que cada voz importa, de que todos estamos conectados ao mundo vivo e de que cada um de nós pode fazer a diferença”, acrescentou DiCaprio.

Familiares, amigos e pessoas próximas participaram da cerimônia em homenagem a Goodall, que morreu em Los Angeles em 1º de outubro, enquanto realizava uma turnê de conferências.

DeWayne Crank, da Nação Navajo, destacou que o legado de Goodall “reflete uma harmonia com as crenças navajo e é um lembrete de que a força da humanidade reside em seu respeito por todos os seres vivos”.

Alguns participantes levaram chimpanzés de pelúcia, em referência às pesquisas pioneiras de Goodall. Além disso, cães de terapia recepcionaram o público nos degraus da catedral.

A cientista fundou em 1977 o Instituto Jane Goodall, com sede em Washington, para promover a pesquisa e a conservação dos chimpanzés. Em 1991, criou o Roots & Shoots, um programa ambiental liderado por jovens que hoje atua em mais de 60 países.

Goodall escreveu dezenas de livros, participou de documentários e recebeu inúmeros prêmios, entre eles a Medalha Presidencial da Liberdade dos Estados Unidos, concedida pelo então presidente Joe Biden.

“Ela nos lembrava constantemente de que a vida está cheia de maravilhas, um mosaico interconectado de criaturas diversas”, disse seu neto, Merlin van Lawick.

“Prometemos manter viva a sua luz”, declarou.

