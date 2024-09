Lira anuncia a líderes apoio a Hugo Motta para presidente da Câmara

reuters_tickers

2 minutos

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou nesta quarta-feira seu apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) como seu sucessor no comando da Casa pelos próximos dois anos, informou o líder da bancada do PT, Odair Cunha (MG).

“O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), informou hoje, em almoço com líderes partidários, que apoia o nome de Hugo Motta (Republicanos-PB) para sua sucessão, como um nome qualificado para a construção da unidade na Casa”, anunciou o petista em suas redes sociais.

“O importante é a união em torno da aprovação de projetos relevantes que busquem o desenvolvimento sustentável e beneficiem de forma ampla toda sociedade brasileira. Como líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, vou submeter o nome de Hugo Motta ao conjunto de parlamentares da bancada para que seja avaliado no processo de sucessão da Casa”, acrescentou Odair Cunha em publicação no Instagram.

Formando em Medicina, Motta, de 35 anos, é encarado como hábil em transitar entre os diversos campos políticos. Ao longo de sua atuação, já integrou desde a base aliada da ex-presidente petista Dilma Rousseff — contra quem votou durante a discussão de seu impeachment — até a do ex-presidente Jair Bolsonaro, passando antes pelo grupo de sustentação de Michel Temer, que assumiu a Presidência após a queda de Dilma.

Nascido em família tradicional da política — seus avós maternos tiveram diversos mandatos nas Câmaras federal e estadual, enquanto o avô paterno e seu pai ocuparam a prefeitura da cidade de Patos (PB) — Motta foi eleito deputado federal pela primeira vez com 21 anos, em 2010, e presidiu o PMDB jovem.