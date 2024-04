Lira diz que não há apoio na Câmara para votar PL das Fake News

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira que não há apoio necessário para votação do chamado projeto das Fake News no plenário da Casa.

Em entrevista coletiva após reunião de líderes de bancadas, Lira disse que a polêmica atual envolvendo os embates do dono do X, o bilionário Elon Musk, com o Supremo Tribunal Federal (STF) não alterou a falta de consenso em torno do texto, que tenta regulamentar a atividade de plataformas digitais para impedir a disseminação de desinformação.

Em vez de avançar na votação da proposta, acrescentou o presidente da Câmara, os deputados devem criar um grupo de trabalho para discutir o tema por mais 30 ou 40 dias.