Lista de premiados no 82º Festival de Cinema de Veneza
Confira a seguir a lista dos premiados no 82ª Festival de Cinema de Veneza, contemplados na cerimônia realizada neste sábado (6):
– Leão de Ouro de Melhor Filme: “Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmusch
– Leão de Prata-Grande prêmio do júri: “The Voice of Hind Rajab”, de Kaouther Ben Hania
– Leão de Prata de melhor direção: Benny Safdie, por “The Smashing Machine”
– Copa Volpi de melhor atriz: Xin Zhilei em “The Sun Rises on Us All”, de Cai Shangjun
– Copa Volpi de melhor ator: Toni Servillo em “La Grazia”, de Paolo Sorrentino
– Prêmio de melhor roteiro: “A pied d’oeuvre”, de Valérie Donzelli
– Prêmio especial do júri: “Sotto le nuvole”, de Gianfranco Rosi
– Prêmio Marcello Mastroianni de melhor ator ou atriz revelação: Luna Wedler em “Silent Friend”, de Ildikó Enyedi
