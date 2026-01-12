Lista de vencedores do Globo de Ouro nas principais categorias

afp_tickers

2 minutos

Estes são os vencedores nas principais categorias da 83ª edição do Globo de Ouro, que foi entregue no domingo (11).

“Uma Batalha Após a Outra” foi o grande vencedor da noite, com quatro prêmios, incluindo os de melhor comédia e melhor direção.

– Filmes –

Melhor Filme – Drama : “Hamnet”

Melhor Filme – Musical ou Comédia : “Uma Batalha Após a Outra”

Melhor Ator – Drama : Wagner Moura, O Agente Secreto”

Melhor Atriz – Drama: Jessie Buckley, “Hamnet”

Melhor Ator – Musical ou Comédia: Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Melhor Atriz – Musical ou Comédia: Rose Byrne, “Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria”

Melhor Ator Coadjuvante: Stellan Skarsgård, “Valor Sentimental”

Melhor Ator Coadjuvante: Teyana Taylor, “Uma Batalha Após a Outra”

Melhor Direção : Paul Thomas Anderson, “Uma Batalha Após a Outra”

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa: “O Agente Secreto” (Brasil)

Maior Conquista Cinematográfica e de Bilheteria: “Pecadores”

Melhor Filme de Animação: “Guerreiras do K-pop”

– Televisão –

Melhor Série – Drama: “The Pitt”

Melhor Ator – Drama: Noah Wyle, “The Pitt”

Melhor Atriz – Drama: Rhea Seehorn, “Pluribus”

Melhor Série – Musical ou Comédia: “O Estúdio”

Melhor Ator – Musical ou Comédia: Seth Rogen, “O Estúdio”

Melhor Atriz – Musical ou Comédia: Jean Smart, “Hacks”

Melhor Minissérie: “Adolescência”

Melhor Ator em Minissérie, Antologia ou Filme para TV: Stephen Graham, “Adolescência”

Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Filme para TV: Michelle Williams, “Morrendo por Sexo”

bur-sst/des/gma/cr/jc/aa