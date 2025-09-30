The Swiss voice in the world since 1935

Louis Vuitton apresenta em Paris coleção cômoda ‘como em casa’

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Louis Vuitton apresentou, nesta terça-feira (30), no Louvre, uma coleção feminina confortável e elegante, como uma viagem à intimidade, no segundo dia da Semana de Moda de Paris.

Nos suntuosos apartamentos onde Ana da Áustria, mãe de Luís XIV, passava os verões, a prestigiada marca francesa apresentou sua coleção primavera-verão 2026: vestidos leves usados como camisolas, casacos amarrados como robes, suéteres e calças fluidas…

Os lenços são usados amarrados na cintura, os turbantes estilizam as silhuetas, tudo em tons pastel muito suaves. Os toques de cor vêm com alguns ornamentos florais ou nos calçados, com botas coloridas de cano baixo.

Entre os convidados do desfile estavam vários famosos, como a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, e as atrizes Ana de Armas, Zendaya e Emma Stone.

Trata-se de uma coleção que celebra a arte de viver e a ideia de “vestir-se primeiro para si mesmo”, explicou à imprensa Nicolas Ghesquière, o diretor artístico da marca.

“A atmosfera que quis compartilhar era realmente essa serenidade que se sente quando se está no conforto de casa”, destacou o estilista francês. “É como uma viagem pelo seu apartamento”, continuou o estilista, assegurando que “é possível se vestir com prazer e sofisticação em casa”.

A música do desfile retomava as palavras de “This Must Be the Place” (“Este deve ser o lugar”, em português) do grupo Talking Heads, lidas pela atriz Cate Blanchett, para transmitir uma sensação de lar.

mdv/es/meb/dd/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR