Lucros de ABB caem 76%

ABB considera que as perspectivas para o grupo serão difíceis nos próximos 18 meses. Até porque as condições de mercado continuam desfavoráveis. Mas o grupo manifesta preocupação com competitividade e melhora da produtividade. Reestruturação acelerada Plano de enxugamento de ABB, anunciado há 3 meses, prevê supressão 12 mil empregos no mundo. Oito mil pessoas deverão ser demitidos. O plano deve acelerar-se na seqüência do declínio das vendas. Na Suíça, os cortes devem acontecer simplesmente "jogando com as flutuações naturais", segundo porta-voz de ABB, Thomas Schmid. Faturamento de $16 bi Nos 9 primeiros meses de 2001, ABB faturou US$ 16.877 bilhões. Os lucros foram de US$ 289 milhões. Na bolsa, os títulos de ABB desvalorizaram 70%, desde o início do ano. swissinfo com agências.

No balanço dos 9 primeiros meses do ano, o grupo suíço-sueco ABB registra alta do faturamento de 4% e queda dos lucros de 76%. A reestruturação continua no grupo que emprega 162 pessoas.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Lucros de ABB caem 76% 24. Outubro 2001 - 15:54 No balanço dos 9 primeiros meses do ano, o grupo suíço-sueco ABB registra alta do faturamento de 4% e queda dos lucros de 76%. A reestruturação continua no grupo que emprega 162 pessoas. ABB considera que as perspectivas para o grupo serão difíceis nos próximos 18 meses. Até porque as condições de mercado continuam desfavoráveis. Mas o grupo manifesta preocupação com competitividade e melhora da produtividade. Reestruturação acelerada Plano de enxugamento de ABB, anunciado há 3 meses, prevê supressão 12 mil empregos no mundo. Oito mil pessoas deverão ser demitidos. O plano deve acelerar-se na seqüência do declínio das vendas. Na Suíça, os cortes devem acontecer simplesmente "jogando com as flutuações naturais", segundo porta-voz de ABB, Thomas Schmid. Faturamento de $16 bi Nos 9 primeiros meses de 2001, ABB faturou US$ 16.877 bilhões. Os lucros foram de US$ 289 milhões. Na bolsa, os títulos de ABB desvalorizaram 70%, desde o início do ano. swissinfo com agências.