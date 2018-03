O Lugano confirmou que deve ser considerado um dos favoritos ao título de campeão. Tem jogado bem e em oito partidas do campeonato suíço sofreu apenas 3 gols. Resta que a luta será intensa entre as equipes que têm mostrado melhor desempenho ou seja, além do Lugano, o Lausanne, Sankt-Gallen e Grasshoper de Zurique. Outros resultados da oitava rodada: Neuchâtel Xamax 1 x 5 Aarau Sion 3 x 3 Zurique Yverdon 2 x 1 Servette Basiléia 2 x 2 St-Gallen Classificação: 1 - Lugano 19 pontos 2 - Lausanne 15 3 - St-Gallen 14 4 - Grasshoper 13 Seguem-se Basiléia, Sion, Aarau e Lucerna. E em situação mais delicada, o Servette, Yverdon, Zurique e Neuchâtel Xamax.

Lugano confirma liderança 27. Agosto 2000 - 21:19 Na oitava rodada do Campeonato Suíço de Futebol, Liga A, foram marcados 25 gols. Jogando fora de casa o Lugano derrotou o Grasshoper de Zurique por 3 a 0 e fica na liderança a quatro pontos de segundo colocado o Lausanne que perdeu em Lucerna por 2 a 1. O Lugano confirmou que deve ser considerado um dos favoritos ao título de campeão. Tem jogado bem e em oito partidas do campeonato suíço sofreu apenas 3 gols. Resta que a luta será intensa entre as equipes que têm mostrado melhor desempenho ou seja, além do Lugano, o Lausanne, Sankt-Gallen e Grasshoper de Zurique. Outros resultados da oitava rodada: Neuchâtel Xamax 1 x 5 Aarau Sion 3 x 3 Zurique Yverdon 2 x 1 Servette Basiléia 2 x 2 St-Gallen Classificação: 1 - Lugano 19 pontos 2 - Lausanne 15 3 - St-Gallen 14 4 - Grasshoper 13 Seguem-se Basiléia, Sion, Aarau e Lucerna. E em situação mais delicada, o Servette, Yverdon, Zurique e Neuchâtel Xamax.