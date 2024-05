Lula anunciará medida para dívida do RS com a União nesta segunda-feira, diz Haddad

(Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará mais tarde, às 15h, uma medida que trata da dívida do Rio Grande do Sul com a União, em meio às enchentes que atingem o Estado e têm provocado uma série de danos materiais e humanos.

Falando a repórteres, em Brasília, Haddad ainda afirmou que o governo federal deve anunciar mais medidas nesta semana voltadas às famílias gaúchas.

As chuvas intensas no Rio Grande do Sul já deixaram pelo menos 147 mortos e afetaram mais de 2,1 milhões de pessoas em 447 municípios gaúchos.