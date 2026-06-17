The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sessão para adicionar tópicos ao seu feed.

Inscreva-se agora
Lista de favoritos

Inicie sessão para adicionar artigos à sua lista guardada.

Inscreva-se agora
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Lula brinca sobre ‘contratar’ Messi para jogar na Seleção

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva brincou nesta quarta-feira (17) sobre “contratar” Lionel Messi para jogar na Seleção Brasileira, após o hat-trick do astro argentino em sua estreia na Copa do Mundo de 2026.

O Brasil, por outro lado, empatou em 1 a 1 com o Marrocos em seu primeiro jogo no torneio, no sábado passado.

“Eu estava pensando em contratar o Messi para jogar no Brasil”, disse Lula em Genebra, um dia depois da vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia.

Campeão do mundo em 2022, Messi alcançou o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história dos Mundiais, com 16 gols.

Perguntado sobre o empate entre Brasil e Marrocos, Lula considerou que o time africano é “o melhor” do Grupo C e que “mais difícil foi a Espanha empatar [0 a 0] com Cabo Verde”.

“Se diz que toda vez que o Brasil sai muito desacreditado, ele ganha a Copa… vamos ver”, disse o presidente, esperançoso, após participar do G7 na França.

ffb/app/cl/cb/aam

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR