Lula cancela viagens à Colômbia e ao Azerbaijão por orientação médica e passará por novo exame em 5 dias

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou as viagens que faria à Colômbia na segunda-feira para participar da Conferência da ONU sobre Biodiversidade, a COP16, e ao Azerbaijão, em novembro, para participar da COP29, atendendo a orientação médica depois do acidente doméstico que sofreu no último fim de semana, informou o Palácio do Planalto nesta sexta-feira.

Lula sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada e teve dois pequenos sangramentos no cérebro. De acordo com boletim médico, exame feito por Lula nesta sexta mostrou situação estável em relação aos exames feitos anteriormente, após a queda.

O boletim, assinado pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, afirma que Lula está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. “Nova avaliação ocorrerá em cinco dias”, acrescentou o boletim médico.

Devido ao acidente, Lula já havia cancelado sua ida à reunião de cúpula do Brics nesta semana, na cidade russa de Kazan. Ele discursou no evento por videoconferência.

O presidente também já havia cancelado participação em um evento de campanha de seu candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), no sábado, na capital paulista. Além disso, não irá votar em São Bernardo do Campo, no domingo, quando completará 79 anos. O voto não é obrigatório para pessoas com mais de 70 anos de idade.