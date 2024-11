Lula conversa com premiê indiano sobre expandir parceria em energia e fármacos

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nesta terça-feira, às margens da cúpula do G20 realizada no Rio de Janeiro, e discutiu com ele a ampliação da parceria dos dois países nas áreas de energia e fármacos, entre outros temas.

“Conversamos sobre a adesão da Índia à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e os desafios no combate à desigualdade. Falamos em ampliar trocas científicas e empresariais entre nossos países, e também na área de energia e fármacos”, disse Lula em uma publicação no X.

“A Índia é um parceiro importante do Brasil e convidei o Modi para uma visita em 2025, com perspectiva de visitá-lo também no ano que vem”, acrescentou o presidente.