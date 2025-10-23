Lula diz que buscará um quarto mandato nas eleições de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quinta-feira (23) em Jacarta, que buscará um quarto mandato nas eleições do próximo ano, para as quais a direita ainda não decidiu quem será seu candidato.

“Vou disputar um quarto mandato no Brasil”, disse Lula em Jacarta, durante uma coletiva de imprensa conjunta com seu homólogo indonésio, Prabowo Subianto.

“Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas estou preparado para disputar outras eleições”, acrescentou.

O Brasil terá eleições em outubro de 2026, em meio à forte polarização após a condenação de 27 anos de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por liderar uma tentativa de golpe de Estado contra Lula em 2022.

O atual presidente, que governou o Brasil entre 2003 e 2010, completará 80 anos na segunda-feira, mas disse que se sente “com a mesma energia de quando tinha 30 anos”.

Esta é a primeira vez que Lula expressa com tanta clareza a intenção de voltar a concorrer às eleições.

Lula iniciou uma viagem pelo sudeste asiático, que também o levará à Malásia para participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), onde poderá se encontrar com Donald Trump.

O presidente passou por uma cirurgia de emergência em dezembro devido a uma hemorragia intracraniana resultante de um acidente doméstico sofrido dois meses antes.

Ele havia afirmado em diversas ocasiões que, se sua saúde permitisse, concorreria a outro mandato para impedir que a direita governasse o país novamente.

Bolsonaro está inelegível até 2030 por disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. A direita começa a considerar vários nomes como candidatos, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

