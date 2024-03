Lula diz que crescimento do Brasil em 2023 traz segurança para investidores

1 minuto

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o crescimento econômico do Brasil em 2023, com alta de 2,9% no Produto Interno Bruto (PIB), traz segurança para os investidores.

Em declaração à imprensa ao lado do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio do Planalto, Lula ainda afirmou que o Brasil possui um potencial ilimitado para a produção de energia limpa e que deseja tornar a indústria brasileira mais competitiva.