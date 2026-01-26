Lula e Trump conversam sobre Conselho da Paz e marcam encontro em Washington

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta segunda-feira (26), com seu par americano, Donald Trump, sobre o Conselho da Paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos, e os dois também concordaram em se encontrar em Washington, informou o Planalto.

Durante uma ligação de 50 minutos, Lula propôs a Trump que sua iniciativa do Conselho da Paz “se limite à questão de Gaza e preveja assento para a Palestina”, segundo uma nota à imprensa.

Na sexta-feira, Lula havia acusado Trump de querer “ser dono” de uma “nova ONU” com a iniciativa lançada em Davos pelo magnata republicano, que visa resolver conflitos globais.

O presidente dos Estados Unidos convidou líderes de numerosos países para integrar seu Conselho, entre eles Lula, que até o momento não havia respondido.

Durante a conversa desta segunda-feira, o petista reiterou ao magnata republicano a importância de uma “reforma completa” das Nações Unidas, que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança.

Ambos os presidentes “acordaram a realização de uma visita do presidente Lula a Washington após a viagem do brasileiro à Índia e à Coreia do Sul em fevereiro, em data a ser fixada em breve”, segundo o comunicado.

Lula havia afirmado na sexta-feira que estava entrando em contato “com todos os países do mundo” para “encontrar uma forma de se reunir” e defender o sistema multilateral.

Entre os líderes com quem disse ter conversado estão o russo Vladimir Putin, o indiano Narendra Modi e a mexicana Claudia Sheinbaum.

A situação na Venezuela também foi abordada por Lula e Trump. O brasileiro ressaltou “a importância de preservar a paz e a estabilidade da região”, depois que uma operação militar americana depôs o presidente Nicolás Maduro.

Após a incursão, Lula havia classificado os ataques dos Estados Unidos na Venezuela e a captura de Maduro como uma “afronta gravíssima” à soberania desse país.

Ambos os líderes “saudaram o bom relacionamento construído nos últimos meses”, que resultou na retirada de parte significativa das tarifas aplicadas por Washington a produtos brasileiros.

