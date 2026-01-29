Lula fará cirurgia de catarata em um olho nesta 6ª feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será operado nesta sexta-feira (30) para a remoção de uma catarata em seu olho esquerdo, informou o Palácio do Planalto nesta quinta-feira (29).

O mandatário, de 80 anos, realizou “exames pré-operatórios” esta manhã e a cirurgia está marcada para a sexta-feira, segundo um comunicado do Planalto.

Na quarta-feira, Lula participou do Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe no Panamá, batizado como a Davos latino-americana.

Nesta quinta, Lula “segue rotina de trabalho” na Granja do Torto em Brasília, detalha a nota.

O Planalto não informou se o presidente terá que se afastar de suas funções após o procedimento.

O chefe de Estado brasileiro tem uma reunião prevista com seu colega americano Donald Trump em Washington em março.

Em 2024, Lula foi operado devido a uma hemorragia intracraniana provocada por um acidente doméstico.

