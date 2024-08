Lula indicará Gabriel Galípolo para presidir BC, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) -O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicará Gabriel Galípolo para substituir Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central a partir de 2025.

O nome precisará passar por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e ser aprovado pelo plenário da Casa, que terá um esforço concentrado de votações na primeira semana de setembro, em meio às campanhas para as eleições municipais, mas Haddad disse que essa definição não depende do governo.

“Vamos respeitar a institucionalidade do Senado, que tem seu ritmo e afazeres, e saberá julgar o melhor momento de fazer a sabatina”, disse.

O ministro ressaltou que agora o governo começará a trabalhar na decisão dos três nomes que ocuparão os cargos na diretoria do BC que ficarão vagos no início de 2025, com indicações a serem feitas “oportunamente”.

Ao lado de Haddad no anúncio no Palácio do Planalto, Galípolo afirmou que é “uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa” receber a indicação, ressaltando estar muito contente.

Ex-número dois de Haddad na Fazenda, Galípolo atua desde julho de 2023 como diretor de Política Monetária do BC. Com bom trânsito na equipe econômica e no Congresso, além de contar com a confiança de Lula, ele já era visto no mercado e no governo como um nome consolidado para assumir a presidência da autarquia.

