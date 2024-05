Lula irá ao RS na 4ª com medidas para pessoas físicas reporem perdas com o desastre

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em reunião com ministros, autoridades e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que irá ao Estado devastado por fortes chuvas e enchentes na quarta-feira para anunciar medidas que permitam que as pessoas físicas comecem a repor perdas que tiveram no desastre.

Segundo ele, os acertos finais dessas medidas serão definidos em reunião extraordinária convocada para a terça-feira.

O presidente também manifestou preocupação com a situação dos abrigos para os desalojados e garantiu que mais medidas serão tomadas para o Estado.

“O último anúncio só será feito quando a gente estiver festejando a recuperação do Rio Grande do Sul”, disse, na reunião.