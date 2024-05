Lula lamenta morte de brasileiro refém em Gaza e diz que Brasil segue lutando por paz

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta sexta-feira a morte do refém brasileiro Michel Nisenbaum, capturado no ataque liderado pelo grupo palestino Hamas em Israel em 7 de outubro, e garantiu que o Brasil seguirá lutando para que todos os reféns sejam libertados e por um cessar-fogo em Gaza.

“Soube, com imensa tristeza, da morte de Michel Nisenbaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha, e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel”, disse Lula em publicação no X.

“O Brasil continuará lutando, e seguiremos engajados nos esforços para que todos os reféns sejam libertados, para que tenhamos um cessar-fogo e a paz para os povos de Israel e da Palestina.”

As Forças Armadas israelenses disseram nesta sexta-feira que recuperaram os corpos de três reféns levados para a Faixa de Gaza depois de terem sido mortos durante o ataque de 7 de outubro por militantes liderados pelo Hamas.

Os corpos de Nisenbaum, Hanan Yablonka e Orion Hernandez foram recuperados durante a noite em uma operação conjunta do Exército e dos serviços de inteligência em Jabaliya, no norte de Gaza, onde houve intensos combates nos últimos dias.

(Por Tatiana Ramil)