Lula minimiza divergências com Congresso e diz que todas as propostas do governo serão aprovadas

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que todas as propostas que o governo apresentar ao Congresso serão aprovadas, ao ressaltar que não há divergência na relação entre os Poderes que não pode ser superada por meio da política.

“Todas as coisas vão ser aprovadas e todas as coisas serão acordadas”, disse Lula a jornalistas durante café da manhã no Palácio do Planalto.

“Não tem nenhuma divergência que não pode ser superada”, acrescentou.

Lula confirmou que teve no domingo uma conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mas preferiu não dar detalhes do encontro.

“Se eu tivesse uma reunião com Lira e quisesse que imprensa soubesse, eu falaria”, destacou.