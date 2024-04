Lula promete recuperar indústria naval do país

2 minutos

Por Rodrigo Viga Gaier

NITERÓI (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu nesta terça-feira a retomada da indústria naval brasileira mesmo que a construção de embarcações no país custe mais caro do que no exterior.

“É verdade que pode ser mais barato alguns centavos, que pode ser mais barato alguns dólares, mas o fato de alugar um navio lá fora a gente não vai gerar emprego aqui, não vai criar nossas indústrias aqui, não vai ter conteúdo nacional”, disse o presidente.

“Significa que a gente vai ter um produto mais barato, mas o povo aqui está desempregado“, acrescentou. Para Lula, a indústria naval é fundamental para geração de empregos, renda, desenvolvimento e crescimento da economia.

Lula esteve em Niterói para celebrar o início de obras de dragagem do canal de São Lourenço, que vai aumentar a profundidade de 7 para 11 metros.

Em seus dois primeiros mandatos, Lula fomentou a indústria naval com estímulos a estaleiros e fabricantes de insumos e componentes.

O setor naval já chegou a ter mais de 85 mil trabalhadores, mas aí vieram investigações, a operação Lava Jato, denúncias e paralisia dos incentivos. Os estaleiros foram minguando nos últimos anos e muitos foram desativados.

O presidente destacou que a recuperação do setor naval brasileiro foi uma promessa de campanha e garantiu a retomada de obras e construções, que resultarão em mais empregos.

“É necessário gerar emprego neste país porque o emprego gera renda, que gera consumo, que gera desenvolvimento“, adicionou.

(Edição de Alexandre Caverni)