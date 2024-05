Lula remove embaixador do Brasil convocado por Israel para reprimenda

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva removeu o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, e o enviou para exercer o cargo de representante especial do país junto à Organização das Nações Unidas (ONU) e demais organismos internacionais em Genebra, segundo publicação nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.

Por ora, segundo o DOU, não foi nomeado um substituto de Meyer para o cargo que ocupava na embaixada israelense. Procurado, o Itamaraty não respondeu de imediato a pedido de comentário.

A retirada de Meyer da representação em Tel Aviv é mais um gesto diplomático do Brasil após Lula e o governo brasileiro elevarem o tom das críticas em relação aos ataques que Israel tem feito em Gaza na guerra que trava contra o Hamas, com milhares de vítimas civis palestinas.

Meyer estava fora de Israel desde fevereiro, quando foi chamado de volta ao Brasil pelo Ministério das Relações Exteriores após ter sido convocado pelo chanceler israelense, Israel Katz, para ouvir que Lula era persona non grata no país.

Katz convocou o embaixador brasileiro para uma reprimenda no Memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, e para dizer que Lula não é bem-vindo em Israel até que se retrate de comentários que fez comparando a guerra realizada por Israel em Gaza ao Holocausto promovido pelo então ditador alemão Adolf Hitler contra os judeus na Segunda Guerra Mundial.

Israel iniciou uma ampla ofensiva por terra e ar contra Gaza após um ataque em 7 de outubro do ano passado em que integrantes do grupo militante islâmico palestino Hamas mataram 1.200 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram 253 pessoas em território israelense, segundo dados de autoridades de Israel.

Desde então, os ataques israelenses em Gaza devastaram o enclave palestino, matando mais de 35 mil pessoas, também em sua maioria civis, segundo autoridades palestinas, e forçando a maioria dos 2 milhões de habitantes de Gaza a deixarem suas casas.