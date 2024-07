Lula se reúne com embaixador do Brasil na Argentina para ‘repassar’ relação bilateral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira (15) em Brasília com seu embaixador em Buenos Aires para “repassar” temas da relação com a Argentina, informou o Itamaraty.

O embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli, “foi chamado a Brasília para consultas”, indicou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

O deslocamento do embaixador “tem o propósito de repassar, de maneira aprofundada e pessoal, os principais temas do relacionamento entre Brasil e Argentina com interlocutores no governo brasileiro.”

Bitelli “reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e conversou com o presidente” Lula.

Um porta-voz do Itamaraty disse à AFP que “não se trata de uma chamada como medida de protesto, é mais uma chamada para contatos de natureza mais regular”.

O porta-voz sublinhou que a convocação “não se compara” com a que foi feita do então embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, depois de Lula classificar em fevereiro a campanha militar israelense em Gaza como um “genocídio”.

As relações de Lula com seu contraparte argentino, Javier Milei, têm sido tensas desde que o ultraliberal convidou para sua posse o ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Com o passar dos meses, a distância entre os dois presidentes das principais economias da América do Sul aumentou.

Milei, que realiza uma profunda reforma estatal na Argentina, chamou Lula de “corrupto” e “esquerdista” com “ego inflamado”.

Lula, por sua vez, alertou que não conversaria com Milei até que o argentino peça “desculpas” pelas “bobagens” que disse.

O episódio mais recente da rivalidade entre os dois presidentes ocorreu há pouco mais de uma semana, quando Milei cancelou sua participação em uma cúpula de líderes do Mercosul na capital paraguaia, à qual Lula compareceu.

Em vez disso, Milei viajou ao Brasil e foi a principal estrela de uma conferência conservadora patrocinada por Bolsonaro.

Sua viagem de dois dias ao Brasil não foi informada oficialmente ao governo.

Em declarações ao site de notícias g1 nesta segunda-feira, Bitelli minimizou as diferenças entre Lula e Milei e garantiu que um encontro entre os dois “acontecerá quando tiver que acontecer”.

O Brasil quer explorar “a melhor maneira” de preservar e ampliar seus interesses na Argentina, afirmou o embaixador, ao estimar que a situação entre os presidentes “tem que ser desdramatizada”.

Está previsto que Bitelli retome suas funções em Buenos Aires na próxima semana, segundo o Itamaraty.

