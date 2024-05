Lula tem melhora em avaliação de governo e aprovação pessoal, diz AtlasIntel

SÃO PAULO (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou melhora em sua aprovação pessoal e na avaliação positiva de seu governo em relação a março, apontou pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira.

De acordo com o levantamento, 43% veem o governo Lula como ótimo ou bom, contra 38% na pesquisa anterior do instituto realizada em março. Ao mesmo tempo, 41% enxergam a gestão como ruim ou péssima, repetindo o patamar da sondagem anterior, enquanto 15% veem a administração como regular, ante 18% em março.

Sobre a avaliação pessoal de Lula, a AtlasIntel apontou que 51% aprovam, ante 47% em março, enquanto 45% desaprovam, contra 46% na pesquisa anterior.

De acordo com o levantamento, as duas áreas de atuação do governo com pior avaliação entre os entrevistados são segurança pública e política industrial e energética, com 53% de ruim e péssimo cada. Na outra ponta, as áreas com melhor avaliação são educação, com 44% de ótimo e bom, e agricultura, com 43%.

A AtlasIntel também indagou qual o principal problema do Brasil na opinião dos que responderam à pesquisa, e os dois mais apontados foram criminalidade e tráfico de drogas, com 59%, e corrupção, com 54%.

Sobre a atual situação econômica do Brasil, 32% a avaliaram como boa, ante 28% em março. Ao mesmo tempo, 45% avaliaram o cenário econômico atual como ruim, ante 53%, e 23% enxergaram como regular, contra 19%.

Já sobre a expectativa para a situação econômica do país daqui a seis meses, 52% apontaram que vai melhorar, ante 50% em março, enquanto 33% entendem que vai piorar, contra 42% na pesquisa anterior. Para 15% a situação seguirá inalterada, ante 9% na sondagem anterior.

A pesquisa AtlasIntel foi feita junto a 1.904 pessoas que responderam um questionário online entre os dias 3 e 6 de maio. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.