Médico que forneceu cetamina a Matthew Perry é condenado a prisão domiciliar

afp_tickers

2 minutos

O segundo dos dois médicos que forneceram cetamina ao ator Matthew Perry, astro da série “Friends”, meses antes da sua morte por overdose foi condenado nesta terça-feira (16) a oito meses de prisão domiciliar, por um tribunal do estado americano da Califórnia.

Mark Chavez, 55, declarou-se culpado de conspiração para fornecer a droga ao ator, que chegou a pagar US$ 2.000 (R$ 11 mil) por frasco em 2023, nas semanas que antecederam a sua morte. O médico, que administrava uma clínica em San Diego onde se realizavam infusões de cetamina, também terá que cumprir 300 horas de serviço comunitário.

O anestésico é administrado em tratamentos de depressão, mas pode ser usado como droga recreativa. Chavez redigiu uma prescrição fraudulenta para obter cetamina e a entregou ao médico Salvador Plasencia, que a vendeu ao ator por um preço maior.

Plasencia foi condenado neste mês a dois anos e meio de prisão. Os dois médicos perderam suas licenças.

Os outros três acusados que admitiram responsabilidade no fornecimento de drogas ao ator terão suas sentenças anunciadas nos próximos meses. Entre eles está Jasveen Sangha, conhecida como Rainha da Cetamina, que fornecia drogas a clientes de alto padrão e celebridades.

– Luta contra a dependência –

A série Friends, sobre a vida de seis nova-iorquinos, foi um grande sucesso e tornou os integrantes do elenco grandes astros. O papel de Perry como o sarcástico e infantil Chandler proporcionou riqueza ao ator, mas escondia sua luta sombria contra a dependência em analgésicos e álcool.

Perry estava tomando cetamina como parte de uma terapia supervisionada para depressão. Mas os promotores dizem que ele se tornou dependente da substância, que também tem propriedades psicodélicas e é uma droga popular em festas.

Em 2018, ele foi submetido a várias cirurgias, após uma perfuração no cólon relacionada ao uso de drogas. Em seu livro “Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível”, Perry contou ter passado dezenas de vezes por processos de desintoxicação.

hg/pr/cr/lb