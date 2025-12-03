Médico recebe sentença por fornecer cetamina a Matthew Perry

Um médico que administrou cetamina ao ator Matthew Perry, famoso pela série “Friends”, nos meses anteriores à sua overdose fatal, receberá a sentença nesta quarta-feira (3) em um tribunal de Los Angeles.

Salvador Plasencia, 43 anos, um dos cinco acusados pela morte de Perry em outubro de 2023, se declarou culpado de quatro acusações de distribuição de cetamina.

Ele pode ser condenado a até 40 anos de prisão, além de uma multa que pode alcançar milhões de dólares. Além disso, Plasencia renunciará à licença médica.

A morte de Perry, aos 54 anos, chocou os fãs de “Friends” ao redor do mundo, que sabiam de sua luta contra a dependência de drogas.

Em uma audiência do processo, a advogada de Plasencia, Karen Goldstein, disse que o cliente lamentava profundamente suas ações.

“O dr. Plasencia está profundamente arrependido pelas decisões de tratamento que tomou ao fornecer cetamina a Matthew Perry”, afirmou Goldstein. “Ele está assumindo total responsabilidade… reconhecendo sua falha em proteger o sr. Perry, um paciente que era especialmente vulnerável devido à dependência”, acrescentou.

Plasencia não forneceu a Perry a dose fatal de cetamina, mas forneceu a droga ao ator nas semanas anteriores à sua morte. O ator foi encontrado morto em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles.

– Outras sentenças –

Outro médico, Mark Chavez, se declarou culpado em outubro por conspirar para fornecer cetamina a Perry.

Plasencia supostamente comprou cetamina de Chavez e a vendeu ao ator americano a preços extremamente inflacionados.

“Me pergunto quanto este idiota vai pagar”, escreveu Plasencia em uma mensagem de texto apresentada pelos promotores.

As outras quatro pessoas que também admitiram participação na operação para fornecer drogas ao ator receberão as sentenças nos próximos meses.

Entre elas está Jasveen Sangha, conhecida como a “Rainha da Cetamina”, que fornecia drogas a clientes de alto padrão e celebridades. Ela pode ser condenada a até 65 anos de prisão.

A série “Friends”, que acompanhava a vida de seis nova-iorquinos, seus relacionamentos e carreiras profissionais, fez muito sucesso e transformou os integrantes do elenco em grandes astros.

O papel de Perry como o sarcástico e infantil Chandler proporcionou riqueza ao ator, mas escondia uma luta sombria contra a dependência em analgésicos e álcool.

Perry estava tomando cetamina como parte de uma terapia supervisionada para depressão. Mas os promotores dizem que ele se tornou dependente da substância, que também tem propriedades psicodélicas e é uma droga popular em festas.

