México captura sobrinho de ‘El Chapo’ Guzmán procurado pelos EUA

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Um sobrinho do narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán foi capturado durante uma operação no México, informou a Secretaria de Segurança nesta terça-feira (26).

Identificado como Isai “N”, ele foi preso no estado fronteiriço de Sonora e é procurado pela Justiça dos Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretário de Segurança do México, explicou na rede X que o detido é “sobrinho de ‘El Chapo'”, o ex-chefe do poderoso cartel de Sinaloa, que cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos.

A imprensa mexicana identifica o detido como Isai Martínez Zepeda, que teria sido preso anteriormente em junho de 2008 em posse de armas de grosso calibre.

Isai “N” é considerado um dos operadores do cartel de Sinaloa e é apontado como responsável por coordenar o tráfico de drogas para os Estados Unidos e para a Costa Rica, disse à AFP uma fonte federal que pediu anonimato por não estar autorizada a prestar declarações.

Acrescentou que ele é considerado responsável pela “venda de 10.000 comprimidos de fentanil nos Estados Unidos”, droga associada a dezenas de milhares de mortes todos os anos nesse país.

Pende sobre ele um pedido de extradição pelos crimes de associação criminosa e narcotráfico, adiantou a mesma fonte.

Questionadas pela AFP, as autoridades disseram desconhecer, no momento, detalhes sobre a prisão anterior.

– Pressões dos EUA –

Com ameaças de sanções sob a forma de tarifas, o governo do republicano Donald Trump exige que o México contenha o tráfico de drogas para os Estados Unidos, em especial o letal fentanil.

Esta prisão ocorre em um momento em que o México negocia com os Estados Unidos e o Canadá a revisão do seu tratado de livre comércio, o T-MEC, processo que deve ser concluído até 1º de julho.

A Casa Branca designou ainda cartéis da droga como organizações terroristas, entre eles o de Sinaloa, atualmente mergulhado em uma sangrenta disputa interna.

Dois filhos de “El Chapo”, Ovidio e Joaquín, também estão presos nos Estados Unidos por narcotráfico.

Segundo meios de comunicação americanos, Iván Archivaldo e Jesús Alfredo, outros dois filhos de Guzmán que também fariam parte do cartel, atualmente negociam se entregar às autoridades dos EUA.

Ismael “El Mayo” Zambada, que foi sócio de “El Chapo” na liderança do cartel, também está preso nos Estados Unidos, à espera de julgamento.

Foi detido em julho de 2024 em um aeroporto de El Paso, no Texas, onde pousou em um avião privado, supostamente enganado pelo filho Joaquín.

Após denunciar uma traição, as facções alinhadas a Zambada, designadas pela imprensa como “a mayiza”, envolveram-se em uma disputa interna com os aliados dos filhos de Guzmán, conhecidos como “os chapitos”.

Em quase dois anos, as disputas deixaram mais de 1.000 mortos em Sinaloa, assolado também por roubos, sequestros e extorsões.

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