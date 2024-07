México em alerta antes da chegada do furacão Beryl

O governo do México decretou alerta vermelho antes da passagem do furacão Beryl nesta sexta-feira (5) pela costa do país: centenas de turistas receberam ordens de evacuação e as autoridades pediram à população que procure abrigos em áreas elevadas, depois que o fenômeno deixou sete mortos em sua passagem pelo Caribe.

O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou em seu boletim mais recente, divulgado 1H00 (3H00 de Brasília), que o furacão de categoria 3 avança com ventos máximos sustentados de 185 km/h.

O fenômeno está a 140 quilômetros de Tulum, uma localidade turística que fica a duas horas do famoso balneário de Cancún, no estado de Quintana Roo, onde deve tocar o solo nesta sexta-feira.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil do México decretou alerta vermelho, que significa perigo máximo, para os estados de Quintana Roo e Yucatán.

A Coordenação Nacional de Proteção Civil afirmou na rede social X que Beryl “continua se aproximando da costa de Quintana Roo”.

“As faixas de nuvens do Beryl provocarão chuvas de intensas a pontuais torrenciais, ventos intensos e ondas elevadas na península de Yucatán”, acrescentou.

O NHC alertou que “as condições devem piorar em breve na península de Yucatán”, onde são esperados ventos com força de furacão, tempestades e ondas fortes.

A potência crescente do vento e das chuvas deixaram os moradores de Tulum em alerta. Eles começaram a lotar os abrigos, disse à AFP Amairani Och, diretor de um dos abrigos disponibilizados em uma escola que já atendia 290 pessoas.

Beryl é o primeiro furacão da temporada do Atlântico, que vai do início de junho ao final de novembro, e deixou os cientistas impressionados com sua intensidade.

Os serviços meteorológicos dos Estados Unidos classificaram o fenômeno como categoria 5 durante sua trajetória, o primeiro furacão a atingir esta potência no início de um mês de julho.

Os cientistas acreditam que a mudanças climáticas, que provocam temperaturas mais elevadas da água, favorecem as tempestades e aumentam a probabilidade de intensificação rápida.

“A trajetória do furacão Beryl de categoria 3 indica que entrará por Tulum, que é uma área habitada e próxima do mar” alertou o presidente Andrés Manuel López Obrador na rede social X, onde recomendou que a população procure “partes elevadas” para evitar riscos.

“Não devemos titubear, o material se recupera. O mais importante é a vida”, acrescentou.

O furacão deixou sete mortos e danos significativos em sua passagem pelas ilhas do Caribe e Venezuela.

O primeiro-ministro de Granada, Dickon Mitchell, disse que a ilha Carriacou ficou praticamente isolada, com casas, telecomunicações e instalações de combustível destruídas.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) dos Estados Unidos alertou em maio que a temporada de furacões deve ser extraordinária, com a possibilidade de quatro a sete furacões de categoria 3 ou mais.

