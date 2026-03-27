México procura dois barcos desaparecidos que transportavam ajuda a Cuba

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As autoridades mexicanas continuaram, nesta sexta-feira (27), as buscas por dois veleiros desaparecidos com nove tripulantes de diversas nacionalidades que transportavam ajuda humanitária para Cuba, informaram os organizadores do comboio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs um embargo de petróleo a Cuba em janeiro, agravando a crise energética e econômica da ilha caribenha.

Desde a semana passada, ativistas de diversos países partiram do México a bordo de embarcações carregadas de alimentos e outros suprimentos para auxiliar a população cubana.

A Marinha do México informou, na quinta-feira, que lançou uma operação para localizar duas embarcações que zarparam na última sexta-feira de ‘Isla Mujeres’ (sudeste do México) e com as quais perdeu o contato.

“Expressamos nossa particular preocupação em relação às duas embarcações mexicanas que transportavam ajuda solidária a Cuba como parte do comboio ‘Nuestra América'”, disse o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, no X nesta sexta-feira.

“No nosso país, estamos fazendo todo o possível para buscar e resgatar esses irmãos de luta”, acrescentou.

Os veleiros deveriam chegar a Havana entre terça e quarta-feira desta semana, segundo informações da Marinha do México.

“As autoridades mexicanas ativaram o protocolo de busca e resgate para dois veleiros que seguiam para Havana como parte do comboio e ainda não chegaram”, disse um porta-voz do comboio “Nuestra América” à AFP nesta sexta-feira.

“Os capitães e as tripulações são navegadores experientes, e ambas as embarcações estão equipadas com sistemas de segurança e sinalização adequados”, acrescentou o porta-voz, afirmando que “permanecem confiantes na capacidade das tripulações de chegar a Havana em segurança”.

“Com base na velocidade das embarcações relatada às autoridades marítimas cubanas, a previsão de chegada a Havana é entre a noite de sexta-feira, 27 de março, e o meio-dia de sábado, 28 de março”, explicou o porta-voz.

A Marinha mexicana indicou na quinta-feira que até o momento não recebeu “comunicação ou confirmação da chegada” das embarcações à ilha, portanto acionou os comandos navais da região e seus postos de busca e resgate.

– Profunda crise em Cuba –

A Marinha mexicana não especificou as identidades ou nacionalidades dos tripulantes, mas informou que mantém comunicação com agências e centros de resgate na Polônia, França, Cuba e Estados Unidos.

Acrescentou que também está em contato “com missões diplomáticas dos países de origem das pessoas a bordo” para cooperar e trocar informações em tempo real.

As buscas incluem aeronaves Persuader ao longo da rota estimada entre ‘Isla Mujeres’ e Havana, levando em consideração o trajeto planejado, possíveis mudanças de direção e as condições meteorológicas, explicou a Marinha.

A instituição também fez um apelo à comunidade marítima civil e comercial do Caribe e do Golfo do México para que informe “imediatamente” à autoridade naval mais próxima qualquer informação ou avistamento dos veleiros.

Cuba enfrenta uma profunda crise agravada pela suspensão do fornecimento de petróleo da Venezuela após a captura do presidente deposto, Nicolás Maduro, em uma operação das forças dos EUA em 3 de janeiro.

A ONU está em negociações com Washington para permitir a entrada de combustível para fins humanitários.

O governo de Cuba impôs medidas emergenciais para conservar combustível, incluindo um rigoroso racionamento.

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