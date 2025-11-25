Macron afirma que ‘claramente não há vontade’ da Rússia para cessar-fogo

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta terça-feira (25) que “claramente não há vontade por parte da Rússia de alcançar um cessar-fogo”, e pediu para manter a pressão sobre Moscou para que negocie.

“Hoje, claramente não há vontade por parte da Rússia de alcançar um cessar-fogo”, afirmou Macron, após uma videoconferência entre os países aliados de Kiev.

O mandatário francês declarou que, durante as conversas — que também tiveram a participação do presidente ucraniano Volodimir Zelensky e do secretário de Estado americano Marco Rubio —, vários participantes informaram sobre intercâmbios diretos com Moscou.

A reunião ocorre em meio a novas tentativas de negociar o fim de uma guerra em andamento há quase quatro anos, após os Estados Unidos apresentarem um polêmico plano de 28 pontos que retomava amplamente as demandas russas e que a Ucrânia e seus aliados europeus tentaram alterar.

Macron indicou, ainda, que Moscou não demonstrou “disposição para debater” uma versão modificada do plano americano para a Ucrânia, resultado das conversas realizadas no último fim de semana em Genebra entre representantes de Estados Unidos, Ucrânia e Europa.

O presidente francês afirmou que manterá “pressão constante” sobre a Rússia para negociar. “Continuaremos apoiando a Ucrânia com firmeza”, acrescentou.

