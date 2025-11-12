Macron anuncia pacote adicional de US$ 4,9 bilhões para reforçar setor espacial

Os conflitos modernos já estão sendo travados no espaço, e as próximas guerras começarão lá, afirmou nesta quarta-feira (12) o presidente francês, Emmanuel Macron, ao anunciar um pacote adicional de 4,9 bilhões de dólares (R$ 25,9 bilhões) para o setor militar espacial até 2030.

“O espaço já não é um santuário, tornou-se um campo de batalha”, enfatizou o chefe de Estado francês durante a inauguração das novas instalações do Comando Militar do Espaço, em Toulouse, no sul da França.

Segundo ele, a Rússia vem realizando atividades de “espionagem” no espaço desde que invadiu a Ucrânia em 2022.

As naves espaciais russas monitoram os satélites franceses, foram registrados bloqueios massivos dos sinais de GPS e ciberataques contra a infraestrutura espacial, acrescentou.

Ele também destacou a “ameaça” representada pelas “armas nucleares [russas] no espaço”, que teriam “consequências desastrosas em todo o mundo”.

Sem dar detalhes, Macron anunciou uma verba adicional de 4,2 bilhões de euros (4,9 bilhões de dólares) para financiar atividades militares espaciais até 2030.

Convencido de que “a guerra de hoje já é travada no espaço” e de que “a guerra de amanhã começará no espaço”, Macron insistiu que é necessário, tanto para a França quanto para a Europa, defender com firmeza suas posições nesse setor.

Em uma Europa espacial “frágil”, considerou que é preciso “impulsionar nossos campeões europeus para que sejam competitivos no mercado mundial”.

Como prioridades, o mandatário destacou o “desenvolvimento de veículos lançadores” reutilizáveis, de baixo custo e com motores de alto desempenho.

Em uma clara alusão aos programas dos americanos Elon Musk e Jeff Bezos, que dirigem respectivamente a SpaceX e a Blue Origin, Macron declarou: “Nem pensar em depender de uma grande potência terceira ou de um magnata do setor espacial.”

