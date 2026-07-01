Maduro é processado nos EUA por execuções sumárias na Venezuela

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As famílias de cinco jovens mortos na Venezuela processaram o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro em um tribunal dos Estados Unidos, acusando-o de ordenar execuções sumárias como parte de um padrão mais amplo de violência estatal.

O processo, de 44 páginas, apresentado na terça-feira, alega que Maduro ordenou que as Forças de Ação Especial da Polícia Nacional (Faes) executassem os homens entre 2017 e 2020.

O processo alega que as vítimas estão entre as milhares de pessoas mortas sob o comando de Maduro por unidades como as Faes, que foram dissolvidas em 2021 após denúncias de abusos, inclusive por parte das Nações Unidas.

Maduro está preso em Nova York aguardando julgamento por acusações de tráfico de drogas, após ter sido deposto pelas forças armadas dos EUA em uma operação na Venezuela em janeiro.

Durante sua presidência, de 2013 a 2026, ele foi acusado várias vezes de usar a repressão para se manter no poder.

A ação civil, apresentada em um tribunal federal no Brooklyn, argumenta que os assassinatos dos cinco jovens seguiram um padrão conhecido de execuções sumárias sob o governo de Maduro.

O processo descreve como agentes das Faes chegavam aos bairros das vítimas de madrugada, vestidos inteiramente de preto e com os rostos cobertos, e separavam os homens de suas famílias antes de atirar neles.

Em seguida, as autoridades fabricavam histórias segundo as quais as vítimas teriam “resistido à autoridade”.

“Maduro usou as Faes como instrumento político e mecanismo de controle social para reprimir violentamente a dissidência, aterrorizar bairros de baixa renda e eliminar a oposição política”, afirma o processo.

“De fato, as Faes são amplamente consideradas um ‘esquadrão da morte’ ou ‘grupo de extermínio'”, acrescenta.

O processo argumenta que o Judiciário venezuelano impediu a responsabilização pelos assassinatos.

As famílias, cujas identidades estão sendo protegidas por razões de segurança, entraram com o processo com base na Lei de Proteção às Vítimas de Tortura dos Estados Unidos e buscam indenização financeira de Maduro.

Espera-se que Maduro solicite imunidade como chefe de Estado, informou o The New York Times.

Em seu processo criminal, no qual é acusado juntamente com sua esposa, Cilia Flores, Maduro se declarou um “prisioneiro de guerra”.

Ele se declarou inocente das acusações que enfrenta, entre elas conspiração para importar cocaína e posse de armas.

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