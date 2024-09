Maduro anuncia avanço da Venezuela em sistema antidrones

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou nesta quinta-feira (26) uma “readequação” do aparato de defesa do país com um sistema antidrones em áreas estratégicas, em meio a denúncias de planos para derrubá-lo.

Maduro se reuniu com o comando da Força Armada, que lhe jurou lealdade após a sua reeleição, denunciada pela oposição como uma fraude.

“Estamos avançando rapidamente na capacidade de drones para a defesa nacional e devemos ter uma defesa antidrones em todos os alvos vitais: aeroportos, portos, etc.. É muito importante”, disse o presidente, durante um ato pelo 19º aniversário do Comando Estratégico Operacional (CEO), responsável pela gestão das tropas.

“É necessário fazer uma readequação, uma reengenharia dos processos de inteligência e contrainteligência estratégica, militar e policial do Estado venezuelano, para adaptá-lo às novas circunstâncias do século XXI, principalmente às circunstâncias da Venezuela”, acrescentou Maduro, que costuma denunciar com frequência conspirações de que é vítima, que atribui à oposição, com a cooperação dos Estados Unidos.

“Reiteramos toda a nossa lealdade”, disse o ministro da Defesa, general Vladimir Padrino López, a Maduro. O presidente insistitiu na revisão de “todos os equipamentos que tenham sido comprados”, após ataques no Líbano com explosivos implantados em dispositivos usados pelo Hezbollah.

“Segurança máxima”, pediu Maduro, que já havia ordenado aos funcionários do governo e a apoiadores que não aceitassem como presente de Natal equipamentos eletrônicos.

