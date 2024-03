Maduro celebra data de eleições presidenciais na Venezuela

2 minutos

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, candidato à terceira reeleição, comemorou a convocação de eleições para 28 de julho, anunciada nesta terça-feira (5) pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

“O CNE falou, palavra sagrada, e dizemos ‘amém!’ ao anúncio de eleições em 28 de julho. Tenho certeza de que o povo voltará a travar sua batalha e a conquistar uma grande vitória”, disse Maduro.

Sem confirmar oficialmente sua candidatura, o presidente chavista, 61, ressaltou que a convocação foi feita “respeitando firmemente as negociações e os acordos que, por meio de um diálogo inclusivo, vêm da Noruega, do México e de Barbados”.

O governo e a oposição haviam concordado nessas negociações com a realização de eleições no segundo semestre de 2024, além da observação da União Europeia e de outros atores internacionais.

O presidente do CNE, Elvis Amoroso, ex-controlador responsável pela inabilitação de opositores e sancionado pelos Estados Unidos em 2017 e pela União Europeia em 2020, informou que a data foi aprovada por unanimidade.

O período de inscrição de candidaturas vai de 21 a 25 de março e a campanha eleitoral acontecerá de 4 a 25 de julho.

O anúncio coincide com o 11º aniversário da morte do presidente Hugo Chávez (1999-2013), e a data das eleições, com o dia do seu nascimento.

Maduro lançou hoje em Caracas “a grande missão Hugo Chávez Frías”, um programa social com o qual promete combater “a desigualdade horrorosa”, que atribui às sanções americanas. O plano inclui a distribuição de 6,2 milhões de pares de calçados e 1 milhão de colchões.

