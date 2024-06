Maduro diz que vitória de Sheinbaum no México é ‘água benta’ para a América Latina

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse, nesta terça-feira (4), que a vitória de Claudia Sheinbaum nas eleições presidenciais mexicanas representa “água benta” para a América Latina.

Os dois tiveram uma conversa telefônica “fraterna e amigável”, informou o chanceler venezuelano, Yván Gil, na rede social X. “Ambos ratificaram o caminho de cooperação e irmandade entre o México e a Venezuela”.

“Maduro concluiu o telefonema com uma mensagem às forças progressistas do México, dizendo que sua vitória ‘é uma água benta que cai sobre a América Latina e o Caribe'”.

O México foi anfitrião do processo de diálogo entre o governo e a oposição da Venezuela, mediado pela Noruega.

Maduro deu apoio em abril ao ao presidente mexicano, ao fechar suas sedes diplomáticas no Equador, após a invasão à embaixada do México em Quito para prender o ex-vice-presidente Jorge Glas, refugiado no local.

Um tema espinhoso se refere à migração em massa de venezuelanos que tentam fazer a travessia do México para os Estados Unidos com o objetivo de fugir da crise na Venezuela, um ponto que levou Washington a pressionar o país vizinho.

