The Swiss voice in the world since 1935

Maduro volta a decretar Natal em outubro na Venezuela

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou na segunda-feira (8) que antecipará por decreto o início do Natal para 1º de outubro, no momento em que seu governo acusa os Estados Unidos de “ameaçar” o país com navios de guerra posicionados no Caribe. 

Decretar o Natal antecipado é uma prática recorrente de Maduro, que em 2024, por exemplo, antecipou as celebrações em meio a uma crise provocada por sua reeleição em julho daquele ano, considerada uma fraude pela oposição.

Ao “decretar” o Natal no início de outubro, Maduro afirma defender “o direito à felicidade” dos venezuelanos, enquanto questiona a mobilização militar que o governo do presidente americano Donald Trump justifica como parte de uma luta contra os cartéis de narcotráfico.

“Vamos aplicar a fórmula de outros anos que funcionou muito bem para a economia, para a cultura, para a alegria, para a felicidade (…) a partir de 1º de outubro começa o Natal na Venezuela”, afirmou durante seu programa semanal ‘Con Maduro +’.

“Outra vez, este ano o Natal começa em 1º de outubro com alegria, comércio, atividade, cultura, cânticos, gaitas…”, afirmou. 

O governo dos Estados Unidos acusou formalmente Maduro de “narcoterrorismo” em 2020. Em agosto, Washington aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura do presidente venezuelano.

Caracas afirma que Washington baseia sua política “em mentiras e ameaças” para forçar uma mudança de regime na Venezuela.

Maduro garante que antecipar o Natal “é a forma de defender o direito à felicidade, o direito à alegria”.

“Ninguém no mundo vai nos tirar o direito à felicidade, à vida e à alegria”, afirma.

mbj/ag/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
20 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
13 Curtidas
11 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR