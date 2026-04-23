The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Maggie Gyllenhaal presidirá o júri do Festival de Cinema de Veneza

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

A atriz e cineasta americana Maggie Gyllenhaal presidirá o júri do Festival de Cinema de Veneza, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (23). 

Gyllenhaal e os demais membros do júri escolherão o vencedor do prestigioso Leão de Ouro de Melhor Filme no festival, que acontece em setembro. 

A atriz, de 48 anos, estreou na direção com sua adaptação do romance “A Filha Perdida”, pelo qual ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no festival em 2021. 

Gyllenhaal declarou em comunicado que estava “encantada em aceitar o convite para presidir o júri do Festival de Cinema de Veneza deste ano”. 

“Veneza sempre apoiou vozes sinceras e únicas, e me sinto honrada em fazer parte dessa tradição corajosa e necessária”, afirmou. 

O diretor do festival, Alberto Barbera, elogiou Gyllenhaal como “uma atriz capaz de dar voz a personagens complexos e multifacetados” e “uma cineasta original”. 

“Tê-la à frente do nosso júri significa que podemos contar com uma voz autorizada e independente”, observou ele. 

O Festival de Cinema de Veneza é o mais antigo do mundo. Acontece anualmente e faz parte da Bienal de Veneza, uma renomada série de festivais de arte.

str/dt/gv/mab/pc/aa/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR