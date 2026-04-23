Maggie Gyllenhaal presidirá o júri do Festival de Cinema de Veneza

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A atriz e cineasta americana Maggie Gyllenhaal presidirá o júri do Festival de Cinema de Veneza, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (23).

Gyllenhaal e os demais membros do júri escolherão o vencedor do prestigioso Leão de Ouro de Melhor Filme no festival, que acontece em setembro.

A atriz, de 48 anos, estreou na direção com sua adaptação do romance “A Filha Perdida”, pelo qual ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no festival em 2021.

Gyllenhaal declarou em comunicado que estava “encantada em aceitar o convite para presidir o júri do Festival de Cinema de Veneza deste ano”.

“Veneza sempre apoiou vozes sinceras e únicas, e me sinto honrada em fazer parte dessa tradição corajosa e necessária”, afirmou.

O diretor do festival, Alberto Barbera, elogiou Gyllenhaal como “uma atriz capaz de dar voz a personagens complexos e multifacetados” e “uma cineasta original”.

“Tê-la à frente do nosso júri significa que podemos contar com uma voz autorizada e independente”, observou ele.

O Festival de Cinema de Veneza é o mais antigo do mundo. Acontece anualmente e faz parte da Bienal de Veneza, uma renomada série de festivais de arte.

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