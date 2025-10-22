Maior fundo soberano do mundo usará IA para evitar riscos financeiros ligados às mudanças climáticas

O fundo soberano norueguês, o maior do mundo, com mais de 2 trilhões de dólares (10,7 trilhões de reais) em ativos, anunciou nesta quarta-feira (22) que usará inteligência artificial (IA) para proteger seu portfólio contra riscos financeiros relacionados ao clima.

Em seu novo plano de ação climática para 2030, o fundo explica que combinará a inteligência artificial com suas próprias ferramentas analíticas para “agilizar processos e aprimorar a tomada de decisões”.

“A qualidade e a disponibilidade dos dados sempre prejudicaram as finanças sustentáveis e a IA pode realmente nos ajudar a superar esse obstáculo”, enfatizou Wilhelm Mohn, diretor global de Engajamento de Acionistas.

Para gerenciar seus investimentos, este fundo de reserva, abastecido pelas receitas do petróleo e gás do Estado norueguês, leva em consideração os critérios climáticos.

Ele geralmente prioriza o diálogo com as empresas nas quais investe, mas também pode retirar seu investimento caso as empresas gerem emissões consideradas “inaceitáveis” de acordo com os padrões éticos do Ministério das Finanças.

O fundo acredita que a IA, juntamente com as ferramentas analíticas que já utiliza, aprimorará a análise de dados.

“Aprendemos mais rápido, trabalhamos com mais eficiência e melhoramos nossa tomada de decisões”, disse Mohn durante a apresentação do novo plano.

Com este projeto, o fundo busca reafirmar seu compromisso com a causa climática em um momento em que diversas empresas e investidores estão dando as costas a ela. Os Estados Unidos, sob o governo do presidente Donald Trump, também estão abandonando as energias renováveis em favor dos combustíveis fósseis.

“As mudanças climáticas continuam sendo um risco financeiro e esse risco só aumenta”, enfatizou Carine Smith Ihenacho, diretora-geral de Governança e Conformidade.

O fundo norueguês atingiu 20,75 trilhões de coroas suecas (pouco mais de 2 trilhões de dólares) nesta quarta-feira. Ele investe em cerca de 8.500 empresas em todo o mundo e detém, em média, 1,5% de todas as empresas de capital aberto do mundo.

