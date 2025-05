Maior porto dos EUA sabotado pela guerra comercial de Trump

No porto de Los Angeles, a coreografia frenética dos guindastes que descarregam contêineres da Ásia diminuiu e o barulho nas docas mais movimentadas dos Estados Unidos está diminuindo.

“É possível ouvir um alfinete cair, é muito incomum”, disse à AFP o diretor do porto, Gene Seroka.

De acordo com esse indicador não oficial, a economia dos EUA está enfrentando uma desaceleração sob o comando do presidente dos EUA, Donald Trump, em meio à sua guerra comercial com a China.

Juntamente com o porto vizinho de Long Beach, a área representa a maior porta de entrada para os Estados Unidos para produtos da China e do resto da Ásia.

Isso a tornou uma das primeiras vítimas de uma crise emergente que ameaça atrapalhar a vida de milhões de americanos.

As tarifas de Trump, bem como as tarifas retaliatórias lançadas por outros países, intimidaram os importadores, cujos pedidos regulares de móveis, brinquedos e roupas diminuíram.

Na semana de 4 de maio, o porto de Los Angeles receberá até 35% menos carga em comparação com o mesmo período do ano passado, disse Seroka.

Já o porto de Long Beach diz que uma queda de 30% nas importações é esperada para todo o mês de maio.

Dezenas de navios cancelaram suas viagens para esses portos.

“Muitos varejistas e fabricantes apertaram o botão de pausa, interrompendo todas as remessas da China”, disse Seroka.

O gigante asiático é o mais atingido pelas tarifas de Trump, com taxas de até 145% sobre alguns produtos. As vendas de produtos chineses para os EUA no ano passado ultrapassaram 500 bilhões de dólares (quase 3 trilhões de reais), de acordo com Pequim.

E, embora as vendas possam não aumentar este ano, os preços certamente aumentarão.

“De fato, o custo de um produto fabricado na China está agora duas vezes e meia mais caro do que no mês passado”, disse Seroka.

No mês passado, Trump anunciou uma série de tarifas separadas contra quase todos os países do mundo com base em uma fórmula que deixou os economistas perplexos.

Alguns dias depois, ele reverteu o curso e deixou uma tarifa geral de 10% contra a maior parte do mundo. Essa sobretaxa, paga pelo importador de um produto, não pelo vendedor, afetará o comércio em todos os Estados Unidos.

“Não se trata apenas de um problema da Costa Oeste. Ele afeta todos os portos, estejam eles no leste ou no Golfo” do México – que Trump decretou que deveria ser conhecido como Golfo da América – alertou o diretor do Porto de Long Beach, Mario Cordero.

No início deste ano, Long Beach e Los Angeles viram as empresas americanas correndo para se antecipar às tarifas que Trump prometeu na campanha.

Os volumes de frete aumentaram à medida que elas tentavam estocar o máximo de estoque possível antes dos novos impostos.

No entanto, quando as tarifas começarem a incidir, eles sem dúvida se absterão de comprar para esvaziar os estoques.

