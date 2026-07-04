Mais de 1.000 bombeiros combatem incêndio florestal em Portugal

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Mais de 1.000 bombeiros continuam combatendo, neste sábado (4), um incêndio florestal no norte de Portugal que já devastou mais de 10.000 hectares desde quinta-feira e que deixou ao menos nove feridos, segundo os serviços de emergência.

Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, mais de 1.100 bombeiros combatem as chamas com o apoio de cerca de 380 veículos e oito aviões ou helicópteros.

Uma unidade militar espanhola também está atuando nos esforços, em resposta ao pedido apresentado no dia anterior pelo governo português, que acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para obter reforços, bem como aviões adicionais de combate a incêndios.

Segundo um balanço divulgado na noite de sexta-feira pela Proteção Civil portuguesa, o incêndio, declarado no município de Vouzela, no distrito de Viseu, queimou uma área estimada em cerca de 10.000 hectares.

Atingido por uma intensa onda de calor, Portugal enfrenta os seus primeiros grandes incêndios florestais do verão. Nove pessoas ficaram feridas até o momento, duas delas em estado grave.

Devido ao tempo “muito quente e seco”, com temperaturas que podem atingir os 44ºC, o serviço meteorológico português declarou alerta vermelho em 13 dos 18 distritos do país neste sábado.

Este nível máximo de alerta será mantido no domingo em sete regiões do centro e do sul.

Atingido por incêndios florestais todos os verões, Portugal continua marcado pelas chamas devastadoras que mataram mais de 100 pessoas em 2017.

A Península Ibérica está particularmente exposta aos efeitos da mudança climática, responsável por ondas de calor mais frequentes e secas prolongadas.

No ano passado, Portugal registrou o seu verão mais quente desde 1931.

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