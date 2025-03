Mais de 3 mil cientistas pedem expulsão de Musk à Royal Society britânica

A prestigiada instituição britânica Royal Society se reúne nesta segunda-feira (3) após uma petição assinada por mais de 3 mil cientistas, entre eles vários prêmios Nobel, para exigir a expulsão de Elon Musk de suas fileiras.

A instituição foi fundada em 1660 e conta com 1.800 membros de todo o mundo, entre eles 85 ganhadores do Prêmio Nobel, e à qual pertenceram nomes como Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein e Stephen Hawking.

A admissão de Elon Musk na instituição ocorreu em 2018, por seu trabalho nos setores espacial e de veículos elétricos.

A petição, publicada em fevereiro, alega que o magnata da tecnologia, proprietário de X, Space X e Tesla, violou o código de conduta da Royal Society ao promover “teorias da conspiração infundadas”.

A instituição se reúne na noite desta segunda a portas fechadas, sem estar claro se poderia tomar alguma ação contra Musk.

Em comunicado à AFP, a sociedade indicou que “qualquer problema apresentado com respeito aos membros individuais é tratado com extrema confidencialidade”.

Elon Musk é “amplamente considerado um dos difusores mais ativos de notícias falsas” em sua plataforma X, afirma Stephen Curry, professor emérito de biologia estrutural no Imperial College de Londres e autor da carta.

“Espero que hoje os membros tenham a sabedoria e a coragem de demonstrar que a Royal Society pode defender publicamente os seus valores”, escreveu Curry nesta segunda na rede social Bluesky.

Geoffrey Hinton, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 2024 e considerado um dos pais da IA, expressou no domingo, em seu perfil no X, apoio à expulsão de Musk.

“Não porque ele venda teorias de conspiração e faça saudações nazistas, mas pelo enorme dano que está fazendo às instituições científicas nos Estados Unidos”, apontou Hinton.

Musk não tardou a responder Hinton. “Só os idiotas, covardes e inseguros se importam com prêmios e associações. A história é a verdadeira juíza, sempre. Seus comentários são ignorantes, cruéis e falsos”, afirmou nesta segunda no X.

Os signatários do pedido dizem que as mudanças que Musk fez na rede social X provocaram aumento da desinformação.

Além disso, alega que o bilionário de 53 anos utiliza reiteradamente o seu próprio perfil na rede social para difundir falsidades ou afirmações inexatas sobre Covid-19, vacinas e problemas cardíacos.

“Não se trata de controlar as opiniões políticas”, esclarece Stephen Curry, destacando que a integridade científica e o respeito pelas evidências e a verdade estão no código de conduta da Royal Society.

