Mais de 300 evacuados por erupção de vulcão de Fuego na Guatemala

Pelo menos 330 pessoas foram evacuadas nesta quinta-feira (5) na Guatemala após a erupção do vulcão de Fuego, localizado a 35 km da capital, informou o órgão de proteção civil, que declarou alerta laranja.

O colosso, considerado o vulcão mais ativo da América Central, provocou em 3 de junho de 2018 uma avalanche que arrasou uma comunidade, deixando 215 mortos e um número similar de desaparecidos.

“Estão sendo realizadas evacuações” preventivas devido à erupção do vulcão, iniciada na noite de quarta-feira, disse aos jornalistas Juan Laureano, porta-voz da Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres, encarregada da proteção civil.

O funcionário explicou que 159 pessoas das aldeias Panimaché I e Morelia, situadas no flanco oeste do maciço, foram evacuadas para um ginásio no município de Santa Lucía Cotzumalguapa.

Outros 141 moradores de duas aldeias e funcionários de um campo de golfe em San Juan Alotenango, no lado leste do vulcão, foram levados para um abrigo preparado nesse povoado.

Vídeos divulgados pela Conred mostraram vários aldeões, incluindo crianças, embarcando em ônibus em meio a uma chuva de água e cinzas.

Imagens captadas por um fotógrafo da AFP desde o povoado de Escuintla mostraram a coluna de fumaça e cinzas que ultrapassou os 5 mil metros de altura, segundo o Instituto de Vulcanologia.

O Instituto também alertou para “correntes” de material incandescente, conhecidos como fluxos piroclásticos, que descem pelas encostas.

Antes do aumento da atividade, o maciço estava dentro de “parâmetros” considerados “normais”, com “explosões fracas e moderadas”.

Sua última erupção foi em março, quando provocou a evacuação temporária de mil pessoas, lembrou o Instituto.

As autoridades mantêm provisoriamente fechada uma estrada que circunda o vulcão e que conecta o sul do país com a cidade colonial de Antigua, principal atração turística da Guatemala e Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco desde 1979.

Com 3.763 metros de altura e localizado entre os departamentos (províncias) de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez, esse é um dos três vulcões ativos da Guatemala, junto com Pacaya (sul) e Santiaguito (oeste).

Em 1932, uma erupção do vulcão de Fuego lançou cinzas que chegaram a El Salvador (a 125 km de distância) e Honduras (a 175 km).

