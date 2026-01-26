Mais de 40 hospitalizados após raio atingir protesto pró-Bolsonaro em Brasília

Pelo menos 47 pessoas foram hospitalizadas após um raio cair em Brasília neste domingo (25), perto de um protesto de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso por tentativa de golpe de Estado, informaram os bombeiros.

Milhares de manifestantes se reuniram sob forte chuva em torno de uma praça em apoio a Bolsonaro, que foi condenado a mais de 27 anos de prisão e está detido na Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu 89 pessoas no local por ferimentos causados por um raio. Dessas, 47 foram levadas para hospitais próximos, sendo que 11 necessitavam de cuidados médicos específicos.

Quase vinte feridos haviam recebido alta do Hospital de Base de Brasília ao fim do dia, informou o órgão autônomo IGES.

O ex-presidente (2019-2022) foi declarado culpado por conspiração para manter-se no poder de forma autoritária após sua derrota para Lula em 2022.

Seus aliados no Congresso aguardam o retorno dos trabalhos legislativos em fevereiro para aprovar uma lei que poderia reduzir significativamente sua pena, apesar do provável veto do presidente Lula.

Com camisas da seleção brasileira e enormes guarda-chuvas ou capas impermeáveis, milhares de seguidores de Bolsonaro desafiaram a tempestade perto da Praça do Cruzeiro, onde se concentraram após uma marcha promovida pelo deputado Nikolas Ferreira.

Eles foram subitamente surpreendidos por um clarão e um estrondo, segundo um vídeo divulgado pela imprensa e nas redes sociais. Em seguida, algumas vítimas eram carregadas nos braços por outros participantes.

Nikolas Ferreira iniciou a caminhada de cerca de 240 quilômetros na segunda-feira a partir do interior de Minas Gerais, e no caminho se juntaram outros aliados do ex-presidente, incluindo seu filho Carlos Bolsonaro.

