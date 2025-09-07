The Swiss voice in the world since 1935

Mais de mil pessoas recebem flotilha com ajuda para Gaza na Tunísia

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Mais de mil pessoas se reuniram neste domingo (7) em Tunes para receber a flotilha que zarpou de Barcelona no início do mês com militantes e ajuda humanitária para Gaza.

Vários barcos sairiam de Tunes neste domingo para se juntar à Flotilha Global Sumud, mas a viagem foi adiada na quarta-feira por “razões técnicas e logísticas”, segundo os organizadores.

Em Sidi Bou Said, próximo à capital tunisiana, mais de mil pessoas com bandeiras palestinas receberam os militantes com entusiasmo.

As Nações Unidas declararam em agosto o estado de fome em Gaza e advertiram que 500.000 pessoas estão em situação “catastrófica”.

A flotilha é formada por 20 embarcações e conta com a presença da ambientalista Greta Thunberg, entre outras personalidades. Seu objetivo é “abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino” no contexto da guerra entre Israel e Hamas, segundo indicaram os organizadores.

Além de Thunberg, participam da missão ativistas de dezenas de países, como o brasileiro Thiago Ávila, artistas como o ator irlandês Liam Cunningham e o espanhol Eduard Fernández, bem como legisladores europeus e a ex-prefeita de Barcelona, Ada Colau.

Está previsto que a flotilha chegue a Gaza em meados de setembro, depois que Israel bloqueou duas tentativas de ativistas de entregar ajuda ao devastado território palestino pelo mar em junho e julho.

ldf-bou/iba/feb/eg/mr/rpr

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
19 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
11 Curtidas
11 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR